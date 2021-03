Inter, Conte: «I punti sul Milan sono veritieri, quelli sulla Juventus sono ipotetici»

Antonio Conte frena gli entusiasmi e guarda alla Juventus per la lotta Scudetto: ecco le sue parole in conferenza stampa dopo la vittoria sul Parma

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte, nella conferenza stampa successiva alla vittoria sul campo del Parma, ha parlato della possibile lotta Scudetto.

«I punti sul Milan sono veritieri, quelli sulla Juventus sono ipotetici visto che i bianconeri devono recuperare una partita contro un’avversaria forte come il Napoli. Come ho detto ai ragazzi, noi guardiamo a noi stessi. Siamo contenti, orgogliosi di quello che stiamo facendo. È migliorata la posizione in classifica rispetto allo scorso anno, la consapevolezza, l’autostima di questi ragazzi. Loro sanno che devono essere tredici finali, sappiamo le difficoltà che questo campionato riserva».