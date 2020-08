Inter, Conte: «Mai mancata fiducia. Semifinale meritata»

Antonio Conte ha commentato la qualificazione in semifinale di Europa League: le dichiarazioni del tecnico dell’Inter

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

PRESTAZIONE – «Sicuramente non è mai mancata la fiducia nella squadra, abbiamo lavorato tanto e penso che il risultato del lavoro si sia visto in campionato e ora in coppa. Penso che la squadra sia da elogiare perché abbiamo fatto una partita importante, sia in fase di non possesso perché abbiamo fatto sempre pressione sull’avversario evitando che facessero quello che piace loro ovvero palleggiare, sia in fase di possesso perché abbiamo studiato le situazioni per mettere in difficoltà il Bayer. Possiamo recriminare per non avere concretizzato di più, non abbiamo sofferto ma quando sei 2-1 e hai tante occasioni devi chiuderla. Ma sono contento».

PRIMI VENTI MINUTI – «Direi che la partita l’abbiamo meritata in generale, sotto ogni punto di vista. Siamo stati bravi a non creare le condizioni al Bayer Leverkusen per fare male. Lo chiedo sempre ai miei ragazzi, ora loro stanno recependo la volontà di difendere anche lontani dalla porta e questo ci porta benefici importanti. In fase di possesso abbiamo creato tantissime difficoltà al Bayer con tante occasioni da gol. Abbiamo meritato di gran lunga di andare in semifinale contro un’ottima squadra».

FUTURO – «Bisogna vedere con chi giocheremo in semifinale. Lo Shakhtar Donetsk è un’ottima squadra con grande individualità, tanti brasiliani, abituata a questa competizione, mentre il Basilea ha ottenuto risultati straordinari. Guarderemo la partita, poi avremo sei giorni per preparare la semifinale. Adesso abbiamo meritato ampiamente di arrivare in semifinale. Ora l’ambizione deve essere quella di guardare al massimo ma dobbiamo meritarci la finale ed essere bravi a farlo, recuperando energie e lavorando».