Inter, Conte: «Sono sereno. Sanchez? Complimenti al club»

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro il Getafe.

PRESTAZIONE – «Sapevamo della difficoltà del match. Loro son partiti forte, noi abbiamo sbagliato subito un’uscita con de Vrij. Son partiti più forte, poi abbiamo preso la partita in mano, con occasioni per segnare e l’abbiamo fatto. Ripeto: ce l’aspettavamo così, sporca. E ci siamo sporcati. Cosa molto positiva, i ragazzi stanno crescendo anche sotto questo punto di vista mentale, uno step che durante l’anno ci è un po’ mancato. Anche il fatto di non voler prendere gol andare avanti in Europa per noi vuol dire anche fare esperienza. Sono contento per la prestazione».

LUKAKU – «Ha fatto un bel gol, attaccando la profondità. Oggi ha ritardato un po’ a entrare in panchina, specie nei primi 20 minuti, ma poi mi è piaciuto così come Lautaro e anche Sanchez. Serata positiva. Questi ragazzi hanno voglia, non vogliono andare in vacanza».

SANCHEZ – «L’operazione Sanchez è stata un’operazione ottima da parte della società. Alle condizioni con cui siamo riusciti a prenderlo, certamente una buonissima operazione. E ce lo siamo meritati, visto che lo abbiamo preso nel momento peggiore della sua carriera, poi anche subendo un infortunio. Giusto che l’Inter se lo possa godere. Un plauso al club».

STATO D’ANIMO – «Sono sereno quando vedo i ragazzi con questa voglia, con questa cattiveria. Stiamo diventando una squadra tosta e sono tutti coinvolti. Sono tutti partecipi del progetto, come Eriksen. Sono contento per Christian: come tutti, anche lui ha bisogno di situazioni positive a livello mentale. Ma lui è un bravissimo ragazzo e sa che faccio delle scelte per il bene dell’Inter. Il fatto che si sia subito calato nel match e abbia fatto gol è importante».