Buone notizie per Antonio Conte sul fronte Alexis Sanchez: il cileno è uscito affaticato dalla sfida contro la Juve ma nulla di preoccupante

Buone notizie sul fronte Alexis Sanchez per Antonio Conte. Il cileno è stato visitato oggi dallo staff medico ad Appiano Gentile, nulla di preoccupante a livello muscolare, sta bene.

Per questo non sarà sottoposto ad esami strumentali. Nel finale della partita contro la Juventus aveva accusato un fastidio all’adduttore-inguine della coscia. Solo un leggero affaticamento, quindi, che non lo renderà indisponibile per la trasferta di Udine.