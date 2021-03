In attesa del via libera per Stefan de Vrij, l’Inter si affiderà ad Andrea Ranocchia in occasione del match contro il Bologna

Stefan de Vrij è ancora in attesa del via libera per tornare in campo. Il centrale olandese dell’Inter è risultato positivo al Coronavirus nei giorni scorsi.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà Andrea Ranocchia a completare il reparto difensivo in occasione del match di Serie A contro il Bologna.