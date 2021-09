Inter, Correa lavora ancora a parte: domani la decisione per l’Atalanta

Apprensione in casa Inter per le condizioni di Joaquin Correa. L’argentino lavora ancora a parte e solo domani verrà presa una decisione in vista dell’Atalanta

Contro l’Atalanta, Simone Inzaghi ha intenzione di schierare la migliore formazione possibile per continuare la striscia positiva in campionato. Il tecnico però deve fare i conti con qualche infortunio, come quello di Correa.

L’argentino, che aveva rimediato la scorsa settimana una dolorosa botta al bacino, ha svolto ieri un lavoro differenziato. Inzaghi scioglierà i suoi dubbi soltanto nella giornata di domani. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24