Inter, Correa vede lo Shaktar. Vidal e Sensi in dubbio

In vista della Champions League continua il recupero per Correa. Ancora non al meglio invece Vidal e Sensi

Il pareggio di ieri contro l’Atalanta è stato subito archiviato dall’Inter, che è già al lavoro per preparare la sfida di martedì di Champions League contro lo Shakhtar.

La partita è già decisiva, e Simone Inzaghi vuole avere a disposizione tutti i giocatori possibili. A tal proposito, Sky Sport fa il punto sulla situazione infortunati: «Continua il recupero di Correa che già alla vigilia della gara contro la squadra di Gasperini aveva lavorato in gruppo. Contro lo Skhakhtar Simone Inzaghi potrà puntare sul Tucu».

Discorso diverso per Sensi e Vidal, che non recupereranno per il match di martedì.