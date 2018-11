L’ex portiere di Chelsea e Tottenham, Cudicini, ha spiegato in un’intervista a cosa dovrà fare attenzione l’Inter contro i londinesi

L’Inter si appresta a sfidare il Tottenham per conquistare gli ottavi di Champions e, in suo “soccorso”, arriva Carlo Cudicini, per anni portiere del Chelsea, ma con un passato tra le fila degli Spurs. Attualmente è assistente del tecnico Maurizio Sarri, che proprio nel week end ha perso la prima partita in Premier contro il Tottenham di Pochettino. Queste le parole di Cudicini a La Gazzetta dello Sport: «L’Inter dovrà preoccuparsi dell’aggressività iniziale e delle ripartenze veloci: contro di noi, sabato scorso, la prima mezz’ora del Tottenham è stata incredibile». L’ex portiere del Chelsea ha anche aggiunto: «L’Inter dovrà gestire al meglio la prima parte di gara, perché gli Spurs si giocheranno le ultime speranze di qualificazione. Per ciò che ho visto sabato si tratta di una squadra in grande condizioni di forma. La prestazione di alcuni giocatori, come Kane, Alli, Eriksen, Son è stata fantastica».