Inter, De Vrij il leader di Inzaghi: ora la sfida Benzema

Stefan de Vrij è uno dei leader dell’Inter di Simone Inzaghi. Con le sue prestazioni ha anche conquistato il posto da titolare nell’Olanda

Benzema e Vinicius sono gli spauracchi dell’Inter in vista del big match di Champions League di domani sera a San Siro contro il Real Madrid.

I due attaccanti sono in grande forma e Inzaghi si affiderà alla sua difesa di ferro per limitarli, sperando nel recupero completo di Bastoni insieme a Skriniar e de Vrj. Proprio l’olandese – scrive La Gazzetta dello Sport – è il leader e l’uomo di riferimento del tecnico piacentino davanti a capitan Handanovic. Inzaghi punterà infatti su de Vrij per anestetizzare Benzema, con l’ex Lazio che grazie alle ottime prestazioni all’Inter ha sorpasso lo juventino de Ligt nelle gerarchie del Ct van Gaal in Nazionale.