Inter, debutto europeo con l’Ajax: Chivu cerca riscatto in Champions League. Le ultimissime sui nerazzurri

Dopo due sconfitte consecutive in Serie A, l’Inter si prepara al debutto stagionale in Champions League con il morale in calo ma con la speranza di ritrovare fiducia sul palcoscenico europeo. Il tecnico Cristian Chivu, ex difensore centrale e oggi allenatore della formazione nerazzurra, ha sottolineato l’importanza della competizione continentale come possibile svolta: «In questo momento delicato per l’Inter, la Champions è un rischio, ma anche una possibile medicina», ha dichiarato il rumeno.

La squadra si è ritrovata questa mattina ad Appiano Gentile per l’allenamento prepartita. Nonostante i lievi acciacchi accusati da Hakan Çalhanoğlu, centrocampista turco noto per la sua visione di gioco, e Manuel Akanji, difensore svizzero di grande affidabilità, non sono stati segnalati nuovi infortuni. Un dato confortante per Chivu, che potrà contare su una rosa competitiva in vista della trasferta di Amsterdam.

La sfida contro l’Ajax, in programma martedì, rappresenta non solo l’inizio della campagna europea dell’Inter, ma anche un ritorno speciale per Chivu, che ha vestito la maglia del club olandese dal 1999 al 2003. Tuttavia, il tecnico non si presenta all’Amsterdam Arena con lo stato d’animo che avrebbe desiderato: le recenti difficoltà in campionato hanno reso questo debutto più teso del previsto.

La dirigenza nerazzurra, guidata dal presidente Steven Zhang, ha confermato il pieno sostegno all’allenatore, consapevole che la Champions League può offrire un’occasione di rilancio. L’obiettivo è chiaro: ritrovare coesione, fiducia e slancio per affrontare al meglio il prosieguo della stagione.

Con l’Ajax come primo ostacolo europeo, l’Inter punta a trasformare la pressione in motivazione. Una vittoria ad Amsterdam potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase, non solo in Europa ma anche in Serie A, dove la squadra è chiamata a reagire. Il calcio d’inizio è atteso con grande interesse da tifosi e addetti ai lavori, in una gara che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro nerazzurro.