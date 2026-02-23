Inter, Dumfries torna a disposizione per il Bodo Glimt? Decisione presa, Chivu ha fatto questa scelta per i convocati nerazzurri

Inter, Dumfries convocato per il Bodo Glimt? Decisione presa da parte di Chivu, ecco cosa succede per il match di Champions League

L’attesa cresce all’ombra della Madonnina per quella che si preannuncia come una vera e propria battaglia sportiva. In vista della complessa missione rimonta a San Siro contro i norvegesi del Bodø/Glimt, incrocio decisivo per il cammino in Champions League, l’Inter recupera un tassello fondamentale del proprio scacchiere tattico. Si registra il prezioso ritorno tra i convocati di Denzel Dumfries.

Il rientro di Dumfries: ossigeno per la corsia destra

Il laterale olandese torna a completa disposizione nel momento più critico e delicato della campagna europea. La compagine meneghina è infatti chiamata alla grande impresa sportiva: ribaltare il pesante 3-1 subìto nella gara di andata in terra norvegese.

La sua innata esperienza internazionale e la sua corsa saranno armi inestimabili per Cristian Chivu. Il tecnico romeno sarà infatti costretto a fare di necessità virtù a causa di defezioni pesantissime, su tutte l’assenza forzata di Lautaro Martinez.

L’inedita coppia d’attacco e le scelte per San Siro

Nonostante un rassicurante e solido vantaggio di 10 punti accumulato in vetta alla classifica di Serie A, l’Inter non ha alcuna intenzione di concedersi cali di tensione in Europa. Il rientro di Dumfries regala a Chivu una variante tattica cruciale per aumentare drasticamente la spinta e il peso offensivo, con il compito di rifornire di cross il tandem d’attacco composto da Marcus Thuram e Sebastiano Esposito.

Resta un ultimo e fondamentale dubbio da sciogliere: il numero 2 olandese partirà subito titolare, oppure verrà utilizzato come jolly a gara in corso per scardinare la compatta retroguardia organizzata da Kjetil Knutsen?