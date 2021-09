Inter, Dzeko è già leader. E punta il prossimo obiettivo

Edin Dzeko si è già preso l’Inter, ma adesso punta a segnare gol decisivi

Edin Dzeko è una delle tante note positive dell’Inter di Inzaghi in queste prime uscite stagionali. Il centravanti, arrivato in estate dalla Roma per sostituire Romelu Lukaku, ha già collezionato tre reti.

Finora i suoi gol sono arrivati a risultato ormai in cassaforte. Ecco perché adesso il tecnico piacentino vuole che il bosniaco faccia altri tipi di reti: ossia vada a segno per sbloccare la partita dal risultato di parità iniziale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

