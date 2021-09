Inter Fan Token, domani il lancio ufficiale: ecco come funziona – VIDEO

Sarà domani il giorno del lancio dell’Inter Fan Token. Ecco la spiegazione di come funziona da parte di Socios

Socios.com è pronta a lanciare il nuovo Fan Token dedicato all’Inter. Domani, infatti, sarà disponibile per la prima volta in assoluto per tutti i tifosi nerazzurri.

Per cercare di spiegare nel dettaglio come funziona, sul profilo Twitter il main sponsor dell’Inter ha pubblicato un video in cui viene descritto cosa e come funzionerà Inter Fan Token.