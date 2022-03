Sarà il 13 aprile il giorno dell’udienza relativa al ricorso fatto dall’Inter per la gara non disputata contro il Bologna

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha fissato l’udienza relativa al ricorso fatto dall’Inter per la gara non disputata contro il Bologna del 6 gennaio 2022 per la quale i nerazzurri hanno fatto ricorso chiedendo il 3-0 a tavolino.

L’udienza si terrà mercoledì 13 aprile e, nel caso venga rifiutato il ricorso, la partita verrà recuperata il 27 aprile.