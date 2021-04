Vincendo contro il Cagliari, l’Inter può chiudere con tre vittorie in una settimana raggiungendo anche undici successi consecutivi

Al rientro dalla sosta per le Nazionali, l’Inter non ha tradito le aspettative vincendo sia col Bologna che il recupero col Sassuolo. Oggi a San Siro arriva il Cagliari, con i nerazzurri che scenderanno in campo per chiudere un trittico di partite trionfante e che ha ulteriormente instradato la squadra di Conte verso lo scudetto. Prima del match contro il Bologna di sabato scorso, l’Inter si trovava a +6 sul Milan secondo in classifica ma con una partita in meno; al termine del tris di partite in una settimana, i nerazzurri si ritroverebbero a +11 vincendo contro i sardi. Un vantaggio rassicurante nella lotta scudetto a otto giornate dal termine. Nel caso di successo con i rossoblù, inoltre, gli uomini di Conte si metterebbero alle spalle tre avversari che nello scorso campionato avevano fatto cadere le speranze tricolori interiste: Cagliari, Bologna e Sassuolo, infatti, portarono via ben 7 punti all’Inter con due pareggi e una sconfitta.

SUPER LAUTARO COL CAGLIARI – E contro il Cagliari, l’Inter potrà contare anche sulla vena realizzativa di Lautaro Martinez con i sardi. In quattro partita giocate da titolare contro i rossoblù, infatti, il Toro ha messo segno ben quattro reti: un gol in ogni sfida. Statistica condita anche da un assist. Nel lunch match di oggi, l’argentino potrebbe però partire dalla panchina con Alexis Sanchez che scalpita per una maglia da titolare. Ma guardando questi numeri di Lautaro, Conte potrebbe fare un pensierino per schierare nuovamente la Lu-La dal primo minuto.