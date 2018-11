Inter senza pietà in casa: sbarazzandosi del Frosinone conquista il quinto successo di fila a San Siro

Con la vittoria sul Frosinone, l’Inter ha conquistato il suo quinto successo di fila a San Siro. Dopo Fiorentina (2-1), Cagliari (2-0), Milan (1-0) e Genoa (5-0), la squadra di Spalletti si è imposta per 3-0 sul Frosinone. In casa, inoltre, Handanovic non subisce reti da 4 gare. I nerazzurri, quindi, dimenticano subito la sconfitta subita a Bergamo con l’Atalanta e ripartono alla caccia di Juventus e Napoli. Spalletti può dunque sorridere in vista del match di Champions contro il Tottenham: anche chi gioca meno, come Lautaro Martinez e Keita, infatti hanno lasciato il segno in questo anticipo serale.