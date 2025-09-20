Inter, occhi puntati su Caprile: il portiere del Cagliari nel mirino per la prossima stagione? Il retroscena

Inter, occhi su Caprile: il portiere del Cagliari nel mirino per la prossima stagione? Il retroscena di mercato

L’Inter continua a seguire con grande attenzione Elia Caprile, portiere classe 2001 del Cagliari Calcio, protagonista di un avvio di stagione brillante in Serie A 2025/26. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, un osservatore nerazzurro era presente ieri sera allo stadio Via del Mare di Lecce per visionare da vicino le prestazioni dell’estremo difensore durante la sfida esterna contro i salentini.

Un talento in crescita tra i pali rossoblù

Caprile, nato a Verona ma cresciuto calcisticamente tra i settori giovanili di Napoli e Bari, è approdato al Cagliari nel gennaio 2025. Alto 191 cm, si distingue per reattività, ottimi riflessi e capacità di lettura delle situazioni di gioco. In queste prime giornate ha mostrato sicurezza nelle uscite e abilità nel guidare la linea difensiva, conquistando la piena fiducia dell’allenatore Fabio Pisacane, ex difensore e bandiera del club sardo.

La sua crescita costante lo ha reso uno dei prospetti più interessanti tra i giovani portieri italiani, attirando l’attenzione di club di vertice come l’Inter, alla ricerca di un profilo affidabile per il futuro. La presenza di uno scout nerazzurro in tribuna conferma la volontà della dirigenza meneghina di valutare Caprile come possibile rinforzo, sia per affiancare i portieri già in rosa sia per garantire un ricambio generazionale di qualità.

L’interesse dell’Inter e le strategie del Cagliari

Per il Cagliari, l’attenzione di un top club come l’Inter rappresenta un riconoscimento del valore del giocatore e del lavoro svolto dal settore tecnico. La società rossoblù, consapevole dell’importanza di Caprile per la squadra, dovrà gestire con cautela eventuali trattative, bilanciando le esigenze di mercato con quelle sportive.

Se l’interesse nerazzurro dovesse concretizzarsi, Caprile potrebbe diventare uno dei giovani italiani più richiesti nella prossima finestra di mercato. Il Cagliari, dal canto suo, valuterà eventuali offerte senza compromettere il rendimento immediato della squadra, puntando a valorizzare ulteriormente il portiere nel corso della stagione.

La Serie A 2025/26 sarà dunque un banco di prova fondamentale per Elia Caprile, chiamato a confermare le sue qualità e a dimostrare di poter competere stabilmente ai massimi livelli del calcio italiano.