Come riferito da Gazzetta dello Sport, se i tamponi saranno negativi i giocatori dell’Inter potranno raggiungere le rispettive nazionali. L’esito è previsto in mattinata.

L’ATS di Milano ha ricevuto pressioni dalle federazioni ed è pronta al via libera ma il club ritiene che, in caso di partenza, potranno solo allenarsi e non volare nelle trasferte.