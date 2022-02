ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inter, Inzaghi non recupera i pezzi: Correa e Gosens out per il Genoa. Indisponibile anche Kolarov

Joaquin Correa e Robin Gosens non partiranno per Genova. A riportarlo è Sky Sport: slitta dunque il rientro dell’esterno e dell’attaccante argentino, che continueranno ad allenarsi in questi giorni ad Appiano in vista del derby di Coppa Italia.

Il terzo assente di questo weekend sarà Aleksandar Kolarov, anch’egli non arruolabile per qualche problema fisico.