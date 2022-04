Inter, Gosens: «Serata perfetta. E segnare il primo gol in un derby...»

L’esterno tedesco Gosens ha commentato il trionfo nel derby contro il Milan. Le parole del giocatore dell’Inter

Ai microfoni di Inter TV Robin Gosens è tornato così sulla vittoria con il Milan.

LE PAROLE – «È una notte indimenticabile per me, abbiamo vinto 3-0 meritando sul campo, poi segnare il primo gol in un derby è una serata perfetta. Ho già ringraziato Brozovic per l’assist, anche Vidal ha messo una grande palla in mezzo, sono felice per il gol. È stata meritata, abbiamo giocato con voglia e con cattiveria, si è visto in questi 90’ e siamo molto contenti di giocarci adesso questa finale».