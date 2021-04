Achraf Hakimi, esterno dell’Inter, ha parlato al canale ufficiale del club prima del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni

SCUDETTO – «Penso che stiamo bene e stiamo sulla buona strada come prima di andare in nazionale. Dobbiamo continuare in questa direzione continuando a lavorare facendo ciò che abbiamo fatto finora».

BOLOGNA – «Penso che dobbiamo fare come sempre, difendere insieme e attaccare bene difendendo come sappiamo fare. Il Bologna è una squadra forte e molto offensiva. È l’unica squadra a cui ho segnato due gol. Penso che oggi potrei farne anche un altro, però prima devo difendere e poi nel caso aiutare la squadra con un gol come all’andata».