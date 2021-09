Inter, Handanovic non dà sicurezze: a gennaio c’è Onana

Calciomercato Inter, le prestazioni di Handanovic non convincono e i nerazzurri potrebbero anticipare l’arrivo di Onana

Samir Handanovic è ormai nell’occhio del ciclone. Ad ogni minimo errore, i tifosi e non solo sono pronti a puntare il dito contro di lui. E anche sabato contro l’Atalanta lo sloveno non è stato impeccabile. Così l’Inter starebbe pensando a un’importante mossa di mercato.

I nerazzurri avrebbero già trovato un accordo per la prossima stagione con André Onana, in scadenza con l’Ajax. Ma, come riportato dal Corriere dello Sport, vista anche la disponibilità di un posto da extracomunitario ancora libero, i campioni d’Italia in carica potrebbero pensare di anticipare l’arrivo del portiere già a gennaio.