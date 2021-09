Inter, i numeri della nuova stagione: cala il costo a bilancio

Le cessioni di Hakimi e Lukaku hanno fatto scendere il costo a bilancio della rosa dell’Inter. Ecco i numeri di questa annata

Scende il costo della rosa per l’Inter nella stagione 2021/22. Il peso a bilancio dei calciatori tesserati dal club nerazzurro alla luce del mercato 2020/21 era superiore rispetto a quello calcolato dopo la chiusura del mercato estivo della stagione attualmente in corso.

A riportarlo è Calcio e Finanza, che spiega come le cessioni di Lukaku e Hakimi abbiano influito pesantemente su questo aspetto. In totale – scrive il sito -, i giocatori più rilevanti tra quelli sotto contratto con l’Inter (considerando quindi anche i giocatori ceduti in prestito ma di proprietà del club nerazzurro) ha un impatto di circa 31,7 milioni di euro inferiore sulle casse del club rispetto ai dati della scorsa stagione.

Confrontando acquisti e cessioni, il peso dei calciatori più importanti sul bilancio dell’Inter nella stagione 2021/22 dovrebbe aggirarsi intorno ai 219,7 milioni di euro, in calo di circa 31,7 milioni rispetto ai 251,4 milioni del bilancio 2020/21: una diminuzione pari a circa il 14%, in linea con quelle che erano le richieste della proprietà Suning, che a inizio mercato aveva indicato nel 15/20% rispetto alla passata stagione.