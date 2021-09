Inter, i tifosi dell’Odense sognano il ritorno di Eriksen – FOTO

Durante una partita di campionato, i tifosi dell’Odense hanno chiesto il ritorno di Christian Eriksen – FOTO

Da qualche giorno in Danimarca si parla di un possibile ritorno di Christian Eriksen. Ancora non si sa se il centrocampista danese dell’Inter potrà tornare a giocare ancora o se potrà farlo solamente all’estero, ma le voci sul futuro continuano a circolare.

Durante una gara di campionato – come riporta il sito bt.dk -, i tifosi dell’Odense hanno esposto uno striscione in cui chiedono il ritorno dell’ex Tottenham nel club in cui ha giocato dal 2005 al 2008. «E’ un augurio dei tifosi, ovviamente lo vogliamo anche noi», ha detto Jeppe Tverskov, difensore centrale del club della Superligaen.

Lo striscione dei tifosi invece recitava: «Torna a casa Eriksen. Per l’isola, per il club, per sempre».