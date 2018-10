L’attaccante argentino è carico per il derby di Milano. Per lui è già partito il countdown, tanto da condividere sui social la sua impazienza

Icardi è impaziente: mancano 4 giorni al derby della Madonnina, ma l’attaccante nerazzurro già scalpita. L’attesa diventa sempre più rovente, l’ansia cresce, e il desiderio di scendere in campo aumenta di giorno in giorno, tanto che per Mauro Icardi è già partito il countdown dell’incontro.

L’IMMAGINE SUI SOCIAL. Icardi è già carico, pronto a battersi per continuare ad inanellare la quinta vittoria di fila…. alla spada del cavaliere nerazzurro che ha postato su Twitter. L’attaccante argentino, infatti, ha condiviso sui social la sua impazienza al derby milanese, postando un’immagine che vede due cavalieri sfidarsi sotto i rispettivi colori delle milanesi.