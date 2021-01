Se per Christian Eriksen sarà cessione allora all’Inter al momento resta una sola opzione valida in Premier League. I dettagli

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Leicester ha deciso di non proseguire la trattativa con l’Inter per l’acquisto di Christian Eriksen per via dell’elevato ingaggio del danese.

Al momento, quindi, l’unica pista percorribile è quella che porta allo scambio di prestiti con l’Arsenal per ottenere dai Gunners Lucas Torreira.