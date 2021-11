Inter, il passaggio del turno in Champions fa respirare le casse: il premio dei nerazzurri

Con il passaggio del turno in Champions League, l’Inter percepirà un premio che farà respirare le casse della società

Non solo l’obiettivo raggiunto in campo e il prestigio della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta in Champions League per l’Inter, dopo la bella e convincente vittoria di San Siro contro lo Shakhtar.

Gli ottavi di finale ingrossano le casse della società nerazzurra: come sottolinea Tuttosport, dal passaggio del turno arriveranno 20 milioni di euro. Somma che darà ossigeno ai conti al club di Zhang e permetterà a Marotta e Ausilio di lavorare con maggiore serenità per puntellare eventualmente la rosa già a gennaio.

