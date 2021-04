Inter inarrestabile a San Siro: l’incredibile dato sui gol segnati

L’Inter si conferma inarrestabile a San Siro con la vittoria sul Cagliari: l’incredibile dato sui gol segnati

Come nel 1950, 1971 e 2011: per la quarta volta nella sua storia l’Inter ha registrato una serie di 12 o più successi consecutivi in casa in Serie A.

Quello con San Siro è un feeling sempre più produttivo per i nerazzurri, che segnano consecutivamente in match casalinghi di campionato dal 22 luglio scorso contro la Fiorentina: fra vecchia e nuova stagione, i nerazzurri segnano al “Meazza” da 16 partite di fila, totale di 41 marcature.