Inter, Inzaghi: «Juve? Penalizzazione o meno, incontriamo una squadra di tutto rispetto»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa.

SULLA JUVENTUS – «Sappiamo cosa rappresenti questa partita: si affrontano due squadre che stanno bene, che hanno raggiunto una qualificazione importante in Europa. Sarà una partita di corsa e determinazione. Penalizzazione o meno, incontriamo una squadra di tutto rispetto dove abbiamo affrontato anche una finale di Coppa Italia e fra poco una semifinale».

LUKAKU – «Sta aumentando il minutaggio: è stato importantissimo, come i suoi compagni, per raggiungere questo traguardo in Champions. All’andata ha segnato lui, ha giocato tutta la partita di La Spezia ed è entrato con lo spirito giusto a Oporto. Di volta in volta però bisogna sempre fare delle scelte».

