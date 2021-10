Juventus, Dybala: «È un punto guadagnato questo»

Dybala, decisivo con il suo gol in Inter-Juventus, ha commentato la partita

Dopo il gol del pareggio in Inter-Juventus, Dybala è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita.

LEGGI SU JUVENTUSNEWS L’INTERVISTA INTEGRALE

LE PAROLE – «Per come era messa la partita penso sia un punto importante. Siamo la Juventus e giochiamo per vincere. Abbiamo affrontato una squadra che gioca bene a calcio, ma per come si era messa è un punto importante».