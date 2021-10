Dopo aver assegnato il rigore, Mariani ha espulso Inzaghi che aveva protestato vibratamente

Prima che Dybala battesse il rigore del pari in Inter–Juventus, Simone Inzaghi è stato espulso da Mariani. L’allenatore nerazzurro, secondo quanto spiegato da DAZN, avrebbe lanciato in campo una pettorina per protestare e urlato vibratamente contro l’arbitro per contestare la decisione presa.