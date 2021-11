Inter, Khedira: «Giusto che Eriksen vada a giocare altrove»

Sami Khedira, ex centrocampista tedesco, ha avuto modo di parlare della situazione di Christian Eriksen, fantasista dell’Inter

Sami Khedira, ex centrocampista della Juventus, ai microfoni della BILD ha avuto modo di parlare di quanto accaduto a Christian Eriksen e del fatto che probabilmente non potrà più giocare con l’Inter per i suoi problemi di cuore.

«Ogni paese ha le sue regole e dovrebbero essere accettate. Capisco che l’Italia dica che non vuole assumersi questa responsabilità. Va trovo giusto anche che Eriksen possa giocare in un altro campionato. Penso che ci saranno diversi club interessati. La mia stessa operazione al cuore? Un po’ surreale. Sei giovane e in super forma. Ad un primo impatto è decisamente anche un po’ inquietante. Devi soprattutto tranquillizzare la tua famiglia…».