Inter, la difesa è diventata un bunker: il dato che fa sorridere Conte

L’Inter vince, si prende la vetta del campionato ma soprattutto non prende gol. Il dato sulla difesa nerazzurra che fa sorridere Antonio Conte

Grazie al successo per 2-0 sulla Fiorentina, l’Inter ha scavalcato momentaneamente il Milan in vetta alla classifica della Serie A. E questa non è l’unica positiva per i nerazzurri.

Quella del Franchi è stata infatti la quarta partita di fila in campionato senza subire gol per l’Inter di Antonio Conte dopo Juventus, Udinese e Benevento: è la serie più lunga per i nerazzurri in questo campionato.