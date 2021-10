Inter, la fitta agenda di Zhang: Juve e assemblea dei soci. Fissato il ritorno a Milano

Agenda piena di impegni per Steven Zhang nella prossima settimana, tra Inter-Juve e l’assemblea dei soci. Poi il ritorno a Milano già fissato

In settimana ci sarà il nuovo consiglio di amministrazione all’Inter, con il presidente Steven Zhang che seguirà tutto dalla Cina considerando le vicissitudini dell’ultimo periodo in casa Suning.

Il numero uno nerazzurro seguirà oggi il big match con la Juventus con i suoi collaboratori, mentre giovedì in video-conferenza sarà collegato con Milano per l’assemblea dei soci per approvare il maxi rosso da 246 milioni di euro. Questa l’agende di Zhang come scrive Tuttosport, con il numero uno interista tornato in patria a giugno e che potrebbe far ritorno in Italia tra dicembre e gennaio, una volta sistemata la situazione di Suning in Cina.

