Inter, la strategia di Marotta: De Vrij sacrificato. Le ultime

L’Inter finanzierà il mercato attraverso la cessione dei propri calciatori e Marotta potrebbe ora sacrificare De Vrij

Lo ha rivelato l’a.d. Marotta: l’Inter si muoverà attraverso il player trading sul mercato come nuovo modello di sostenibilità.

E il primo indiziato a partire la prossima estate in questo senso, stando a Tuttosport, potrebbe essere Stefan de Vrij. Il difensore olandese è in scadenza nel giugno 2023 e per il momento è tutto fermo sul rinnovo. Se nulla dovesse sbloccarsi nei prossimi mesi, Marotta e Ausilio potrebbero aprire alla partenza dell’ex Lazio e mettere in cassa una cifra intorno ai 20 milioni di euro per finanziare nuovi colpi in difesa. De Vrij piace soprattutto in Premier League: sono attesi nuovi sviluppi e contatti con il suo agente Raiola per fare il punto della situazione.

