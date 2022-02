Inter, l’attacco si è inceppato: numeri impietosi nel 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attacco dell’Inter si è inceppato e segna poco. I numeri del 2022 sono impietosi per i nerazzurri

Cercasi gol disperatamente. Un dato inequivocabile fotografa bene le difficoltà dell’Inter in zona gol. Dzeko è stato l’unico attaccante andato a segno in Serie A in questo 2022 per l’Inter: per ripartire occorre ritrovare i vecchi gol di Lautaro e magari anche quelli di Sanchez e Correa, atteso al rientro.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la scivolata al secondo posto (ma con una partita da recuperare) è figlia pure di un attacco che ha perso smalto. Il bosniaco è l’unico attaccante andato a segno in A nel girone di ritorno: Sanchez e Lautaro hanno deciso la sfida di Supercoppa, ma all’appello mancano i loro acuti sotto porta.

