Inter, Lautaro blindato a metà: una maxi offerta può far vacillare i nerazzurri

Calciomercato Inter: i nerazzurri vogliono trattenere Lautaro Martinez, ma una maxi offerta potrebbe cambiare idea ai campioni d’Italia

L’Inter ha blindato a più riprese Lautaro Martinez, ma gli ammiccamenti alle big di Spagna dell’agente del ‘Toro” Camano non fanno dormire sonni tranquilli al club nerazzurro e ai tifosi.

La situazione sul rinnovo dell’argentino resterebbe in bilico – come riporta il quotidiano Tuttosport – con la telenovela che è destinata a continuare. Lautaro ambisce ad un ingaggio più alto rispetto ai 3 milioni di euro all’anno attuali, con le trattative per il prolungamento al momento congelate. Al momento, comunque, solo un possibile domino degli attaccanti in Europa e un’offerta da 80-90 milioni di euro potrebbe far vacillare l’Inter. Ma nessuno, almeno in questa fase del mercato, può arrivare a mettere sul piatto una tale proposta economica per il cartellino di Lautaro Martinez.