Inter, Lautaro e Correa out con la Lazio? Nuova idea di Inzaghi per l’attacco

Lautaro Martinez e Correa potrebbe non esserci in Lazio-Inter, Simone Inzaghi avrebbe così pensato a una nuova soluzione in attacco

Correa ha tranquillizzato l’Inter ma resta in dubbio per il match di sabato in casa della Lazio. L’ex della sfida rientrerà solo venerdì in Italia insieme a Lautaro Martinez, con Inzaghi che potrebbe risparmiarli – almeno dal primo minuto – nella gara dell’Olimpico.

Coperta corta per il tecnico piacentino in attacco, con il solo Dzeko sicuro del posto nel reparto offensivo. Senza i due argentini, Inzaghi potrebbe optare così per una soluzione diversa come scrive La Gazzetta dello Sport. Affiancare al bosniaco uno tra Calhanoglu e Perisic nel duo avanzato.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24