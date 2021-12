Inter, Lautaro sempre più leader: la cura Inzaghi ha funzionato

Lautaro Martinez è sempre più leader dell’Inter. E il merito va anche a Simone Inzaghi che lo ha reso più decisivo

Lautaro Martinez è in uno strepitoso stato di forma in gol da 5 partite consecutive in campionato e già a quota 11 gol, vetta mai toccata prima d’ora nel girone di andata. Nell’era dei tre punti, solo altri quattro attaccanti dell’Inter sono riusciti ad arrivare almeno a quota sei gare di fila con firma sul tabellino: Vieri, Cruz, Ronaldo e Adriano.

Secondo quanto detto dalla Gazzetta dello Sport, il mister Inzaghi è stato decisivo. I due si sono confrontati, il tecnico lo ha tranquillizzato, ha corretto qualche movimento in campo, suggerendogli anche un minor dispendio fisico a vantaggio di una maggior freschezza in zona gol. Gli ha confermato la fiducia dal dischetto, dopo la parentesi Calhanoglu. Tutti passaggi che l’argentino ha apprezzato.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24