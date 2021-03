Inter, le opzioni per il dopo Handanovic: occhi su Cragno

Non si placano le voci che vorrebbero Alessio Cragno lontano da Cagliari. Anche l’Inter sul giocatore

A Milano, sponda nerazzurra, si gioisce per la negatività di Handanovic ma allo stesso tempo si pensa al futuro: il portiere del Cagliari Alessio Cragno è nel taccuino dei dirigenti dell’Inter, secondo quando riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Per il dopo Handanovic i nerazzurri stanno facendo diverse valutazioni, il preferito in casa Inter sembrerebbe Juan Musso dell’Udinese, ma per strapparlo ai friulani servirebbe un’offerta enorme. Ecco che la seconda via porta a Cagliari, verso Alessio Cragno che in questa stagione si è consacrato definitivamente nell’elite dei portieri in Italia. Il futuro di Cragno potrebbe presto essere lontano da Cagliari.