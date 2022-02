Inter, Lukaku sogna il ritorno in nerazzurro: il belga disposto a ridursi l’ingaggio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lukaku non sta bene al Chelsea e ora sogna il ritorno all’Inter la prossima estate: la situazione

Era nell’aria da qualche tempo, ma dopo l’ultima panchina nel match di Champions League contro il Lille la situazione è definitivamente esplosa: Romelu Lukaku vuole andar via dal Chelsea e vuole tornare all’Inter. E per farlo sarebbe anche disposto a ridursi l’ingaggio.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con la bomba del giorno. Il belga non si è mai ambientato al Chelsea, il rapporto con Tuchel è ormai ai minimi e così lancia messaggi ai nerazzurri. L’ultima panchina in Champions ha ferito il bomber e col tempo è cresciuto il rimpianto per l’addio estivo. A differenza di Londra, Milano per lui è sempre casa, e così sono iniziate le manovre di avvicinamento.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24