Inter, Marotta attacca la Fifa: «Ci ignorate, Lautaro merita più rispetto»

Le parole di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, sull’esclusione di Lautaro Martinez dai finalisti per il premio Fifa The Best. Tutti i dettagli

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato all’ANSA dell’esclusione di Lautaro Martinez dai finalisti per il premio Fifa The Best.

PAROLE– «È sorprendente e deludente che Lautaro Martinez non sia stato considerato tra i candidati del The Best Man player della Fifa dopo una stagione eccezionale. Le sue prestazioni straordinarie hanno contribuito a portare l’Inter a un traguardo storico e la nazionale argentina alla vittoria della Coppa America. In entrambe le competizioni è stato oltretutto il miglior realizzatore del torneo. Lautaro merita più rispetto e un riconoscimento maggiore. Questa esclusione sembra ignorare non solo i numeri e i successi, ma anche l’impatto che ha avuto nelle partite decisive. Questo è un segnale negativo, dovrebbero essere premiati i giocatori che si distinguono in modo così importante. Speriamo che in futuro venga dato il giusto riconoscimento a chi, come Lautaro, continua a brillare sul campo».