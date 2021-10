Inter, trovato l’accordo per il rinnovo di Marotta

Dopo il rinnovo di Lautaro, in casa Inter è stato trovato l’accordo anche per quello di Marotta

Nella giornata in cui è arrivato l’annuncio in casa Inter del rinnovo di Lautaro Martinez, potrebbe essere stato trovato l’accordo anche per quello di Beppe Marotta. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Biasin, il dirigente nerazzurro dovrebbe prolungare il suo contratto fino al 2025.

Una notizia importante in casa Inter, visto che proprio con Marotta è tornato lo scudetto in casa nerazzurra. Un successo che aveva interrotto il dominio della Juventus.