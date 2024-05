Inter, Materazzi: «Lautaro è il re di Milano. Ecco cosa mi aspetto il prossimo anno dai neroazzurri di Inzaghi»

L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi è intervenuto per parlare di vari argomenti riguardanti il mondo neroazzurro

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato a Sport Mediaset della stagione appena trascorsa e di quella che sarà per i neroazzurri, con un passo importante su Lautaro Martinez.

CAMPIONATO DELL’INTER? – «Bellissimo. Fa strano dirlo perché noi della vecchia guardia non dico dovremmo essere gelosi però insomma, dovremmo soffrire un po’. Invece sono stato il loro primo tifoso, hanno messo in campo una famiglia, una squadra. Già dallo scorso anno quando siamo arrivati in finale di Champions a Istanbul, dove ci è sfuggito quello che tutti noi sognavamo; quest’anno hanno chiuso il cerchio creando in loro motivazioni extra, una cosa non facile dopo una finale persa. Extra anche perché è andata via gente che pensava di essere insostituibile e invece chi è arrivato ha dimostrato di essere più forte di chi è andato via. La squadra li ha aiutati tantissimo a integrarsi e a fare un campionato della Madonna».

SU LAUTARO – «Lui sa benissimo di non poter essere il padre di tutti i ragazzi, ma è il capitano. E sa il peso che lui ha nello spogliatoio. Poi penso che sia il gioco delle parti. Sarà lui a decidere e non chi gli vuol fare scegliere altre strade. Lui vuole essere il re di Milano e lo è; Lautaro, come Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, sono ragazzi che possono camminare per Milano a testa alta e la corona in testa».

COSA MI ASPETTO PER L’ANNO PROSSIMO – «Mi aspetto continuità, quello che sta dimostrando anche chi è entrato a livello societario. Senza gelosie come è successo sull’altra sponda di Milano; questo è simbolo di intelligenza e competenza. Lasciar fare a chi sa fare è utile per noi tifosi».