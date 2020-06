Inter, Mazzola: «Avrei tenuto Icardi. Cavani? Mi piace tantissimo»

Da Lautaro a Lukaku, passando per l’obiettivo Cavani: ecco l’opinione di Sandro Mazzola sull’attacco del presente e del futuro dell’Inter

Raggiunto dai microfoni di fcinter1908.it, Sandro Mazzola ha parlato degli attaccanti dell’Inter. Ecco le dichiarazioni dell’ex nerazzurro.

ICARDI – «Mi piaceva molto. Io lo avrei tenuto. Non so nello specifico cosa sia successo davvero, ma quando hai uno così te lo tieni. Ci sono cose che succedono all’interno di uno spogliatoio, e sono sempre successe. Ma se sono un grande club e ho uno così, lo tengo. Poi, per gli altri giocatori si valuta. Ma lui bisognava tenerlo. Quando uno è forte, è forte».

LAUTARO VIA? – «Dipende dai progetti della società. Secondo me, una grande squadra un grande giocatore non lo cede mai. Ma se ha già magari un paio di nomi con cui sostituirlo e che possano anche diventare meglio di lui, allora si potrebbe anche fare di fronte a un’ottima offerta. Ma in giro adesso non ne vedo tanti come lui. E direi di no anche nel caso in cui fosse lui a esporsi per la cessione».

POSSIBILE SOSTITUTO – «A me Cavani piace tantissimo. E penso anche che si troverebbe benissimo a giocare con Lukaku grazie alle sue caratteristiche. Ha 33 anni, ma andiamo a vedere le partite che ha fatto, anche di recente. Vediamo se li dimostra davvero».