Marotta scatenato, bloccati tre giocatori per l’estate: le ultime

Marotta è scatenato in questi primi giorni di mercato e dopo Buchanan ha bloccato altri tre innesti per giugno.

L’Inter lavora sotto traccia e cerca giocatori a scadenza per rinforzarsi grazie anche al fiuto del direttore. Dopo aver pagato 7 milioni più bonus l’esterno dal Bruges, il mercato dell’Inter si è chiuso ed ecco che l’ad ha lavorato per chiudere tre colpi per il futuro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri avrebbero in mano Zielinski, Djalò e anche Taremi. Un rinforzo per reparto.