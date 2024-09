Inter-Milan, NESSUNA COREOGRAFIA dei tifosi nerazzurri? Il comunicato dei tifosi

Inter-Milan, il messaggio della tifoseria nerazzurra in vista del derby di domani per la coreografie: pronte migliaia di bandierine

Mancano poco più di 24 ore ad Inter–Milan, l’attesissimo derby di inizio stagione per il quale la Curva Nord ha deciso un po’ a sorpresa che non ha preparato alcuna coreografia. Questo l’annuncio dei supporters nerazzurri sui proprio canali social ufficiali, nei quali invitano i tifosi a passare al baretto a ritirare delle bandierine per colorare il settore dei colori della squadra.

IL MESSAGGIO – «La Curva Nord comunica che in occasione del derby di domani non ci sarà il solito spettacolo della coreografia, ma coloreremo il nostro settore con migliaia di bandierine. Il tutto servirà a rendere la curva una marea neroblu, pronta a distruggere il diavolo. Vi aspettiamo al baretto per ritirarle insieme a una sorpresa “stellata” che potremo con orgoglio sfoggiare nel secondo tempo!».