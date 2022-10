Inter, Moratti contro la cessione: «Se Zhang vende...»

Le parole di Massimo Moratti sulla possibile cessione dell’Inter: «Se Zhang vende la situazione peggiorerà»

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti sulla possibile cessione della squadra da parte della proprietà Zhang.

SITUAZIONE DA MONITORARE – «I giocatori e l’allenatore non diranno mai che sono condizionati dalla società, magari lo dicono tra di loro. Un po’ di condizionamento c’è sempre, perchè parliamo di persone normali. Occorre vincere per risollevare la situazione: la situazione dell’Inter è complicata, ma si è ancora in tempo. Zhang? Secondo me se vende la situazione rischia di complicarsi».

