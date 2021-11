Inter Napoli, Dzeko o Correa? Inzaghi scioglie l’ultimo dubbio

Simone Inzaghi studia la formazione per Inter-Napoli. Il dubbio principale è tra Correa e Dzeko

Simone Inzaghi studia la formazione da mandare in campo nel big match tra Inter e Napoli. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di De Vrij infortunato, e il posto dell’olandese ci sarà Ranocchia al centro della difesa con Bastoni e Skriniar ai lati.

Fasce già assegnate, con Perisic a sinistra e Darmian a destra, così come il centrocampo con Barella e Calhanoglu a proteggere Brozovic. Lautaro sicuro del posto, ma il grande dubbio di Inzaghi è tra Correa e Dzeko. Il bosniaco è tornato acciaccato dalla Nazionale e così, anche in vista dell’impegno in Champions, il tecnico dell’Inter dovrebbe optare per Correa così da avere un attacco più rapido.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All. Inzaghi