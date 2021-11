Inter Napoli, Lautaro contro Koulibaly: il Toro vuole sbloccarsi

Lautaro Martinez non segna da oltre un mese e proverà a farlo in Inter-Napoli contro il gigante Koulibaly

L’Inter è alla ricerca del Lautaro Martinez perduto. Il Toro non segna, infatti, da oltre un mese; dal match di qualificazione a Qatar 2022 con l’Argentina contro il Perù del 15 ottobre scorso. Cercherà di sbloccarsi oggi pomeriggio ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, per lui non sarà per nulla facile contro il Napoli capolista.

L’attaccante nerazzurro si ritroverà di fronte Kalidou Koulibaly, leader della difesa meno battuta d’Europa. Dalla sua, però, Lautaro può vantare un ottimo score nei match contro i partenopei. In 6 presenze ha messo infatti a segno 3 reti.